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Карпин заявил, что у него есть вопросы по отмененному голу в ворота «Химок»

21:27
Валерий Карпин. Фото "СЭ"
Валерий Карпин. Фото "СЭ"
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал судейство в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:1).

— Ваше отношение к отмененному голу?

— Все видели скриншоты. По пенальти в наши ворота вопросы есть, по не поставленному пенальти на Полозе вопросы есть, по отмененному голу вопросы есть. Это не мое дело обсуждать работу судей. Пусть разбираются компетентные люди.

— Был ли у вас разговор с Лапочкиным?

— Не было.

— Когда Павел Мамаев вернется после травмы?

— Посмотрим, пока не знаю, — сказал Карпин.

«Химки» с 32 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 34 балла и седьмая строчка.

(Владимир Пушкарев)

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