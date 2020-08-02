Канделаки отреагировала на переход Кокорина в «Спартак»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о переходе нападающего Александра Кокорина в «Спартак».

— Александр Кокорин перешёл в «Спартак», и этот трансфер, как мне кажется, окончательно оформляет простую истину: экономическая целесообразность в наши дни стоит выше клубных пристрастий, — написала у себя в Telegram-канале Канделаки. — И всё выглядит вполне логично: спортивная карьера довольно коротка, а симпатии болельщиков весьма непостоянны. Так что выбор между большими деньгами и отношением болельщиков становится всё более очевидным.

Ранее «Спартак» объявил о заключении контракта с Кокориным по схеме «3+1».

В прошлом сезоне нападающий «Зенита» выступал на правах аренды за «Сочи» (10 матчей, 7 мячей, 3 результативные передачи).

Кокорин играл за московское «Динамо» с 2008 по 2015 год, с паузой на переход и возвращение в Москву из «Анжи». В 2016 году он стал футболистом «Зенита», за который провел 92 матча во всех турнирах и забил 34 мяча.

В октябре 2018 года Кокорин попал в скандальную историю с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Футболисты вместе с другом хавбека Александром Протасовицким и братом Александра Кириллом приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. 19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО. 1 марта 2020 года Кокорин провел первый матч в РПЛ после освобождения.