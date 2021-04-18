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Федун: «Тренерский штаб и команда должны попросить прощения у болельщиков»

23:10
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (0:3).

«Я считаю, что тренерский штаб и команда должны попросить прощения у наших болельщиков за то, что команда так безответственно подошла к матчу с «Уфой» в день рождения клуба. Исправить ситуацию обязаны в ближайшем дерби», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует 99-летие. 18 апреля 1922 года свой первый матч провел МКС (Московский кружок спорта), который считается предшественником «Спартака».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4325595-fedun-trenery-i-komanda-dolzhny-poprosit-proscheniya-u-bolelschikov-spartaka.html

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