Олег Романцев назвал футболиста «Спартака» лучшим игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев поставил на первое место вратаря красно-белых Александра Селихова.

Также в его пятерку вошли: Сердар Азмун («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Александр Головин («Монако»), Гамид Агаларов («Уфа»).