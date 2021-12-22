Олег Романцев назвал футболиста «Спартака» лучшим игроком года
19:00
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев поставил на первое место вратаря красно-белых Александра Селихова.
Также в его пятерку вошли: Сердар Азмун («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Александр Головин («Монако»), Гамид Агаларов («Уфа»).
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