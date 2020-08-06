Источник: в «Зените» семь сомнительных тестов на коронавирус

В «Зените» сразу семь подозрительных тестов на коронавирус, утверждает Telegram-канал «Футбольный Биги». Имена тех, кто мог сдать эти тесты, пока не называются.

7 августа «Зенит» должен провести матч за Суперкубок России против «Локомотива». А 11 августа команду из Санкт-Петербурга ждет матч первого тура нового сезона РПЛ — против «Ротора» в Волгограде.

Напомним, что в прошедшем сезоне сразу несколько клубов РПЛ столкнулись с проблемами из-за коронавируса. «Оренбургу» и «Сочи» засчитывали технические поражения, «Динамо» пришлось переносить матч, «Ростов» привозил на матч все с тем же «Сочи» молодежный состав.

Также были подтверждены случаи коронавируса в «Уфе», однако заболевшие футболисты просто были изолированы.