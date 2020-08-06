РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: в «Зените» семь сомнительных тестов на коронавирус

14:39
Футболисты «Зенита» могли заболеть коронавирусом. Фото Анна Мейер., ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита» могли заболеть коронавирусом. Фото Анна Мейер., ФК «Зенит»
Теги:

В «Зените» сразу семь подозрительных тестов на коронавирус, утверждает Telegram-канал «Футбольный Биги». Имена тех, кто мог сдать эти тесты, пока не называются.

7 августа «Зенит» должен провести матч за Суперкубок России против «Локомотива». А 11 августа команду из Санкт-Петербурга ждет матч первого тура нового сезона РПЛ — против «Ротора» в Волгограде.

Напомним, что в прошедшем сезоне сразу несколько клубов РПЛ столкнулись с проблемами из-за коронавируса. «Оренбургу» и «Сочи» засчитывали технические поражения, «Динамо» пришлось переносить матч, «Ростов» привозил на матч все с тем же «Сочи» молодежный состав.

Также были подтверждены случаи коронавируса в «Уфе», однако заболевшие футболисты просто были изолированы.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2634
Все опросы
«Зенит» или «Локомотив»: кто выиграет Суперкубок-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
Материалы сюжета: «Зенит» — «Локомотив»: Суперкубок-2020




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир