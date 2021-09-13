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«Рубин» — «Урал»: где смотреть трансляцию матча РПЛ

17:00
«Рубин» на своем поле примет «Урал». Фото ФК «Рубин»
«Рубин» на своем поле примет «Урал». Фото ФК «Рубин»
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В понедельник, 13 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

В минувшем сезоне казанцы всего раз обыграли соперника, а игра первого круга завершилась вничью. В текущем чемпионате команда из Екатеринбурга занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего 2 очка в 6 встречах.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Рубин» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Рубин — Урал

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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