«Рубин» — «Урал»: где смотреть трансляцию матча РПЛ
17:00
В понедельник, 13 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.
В минувшем сезоне казанцы всего раз обыграли соперника, а игра первого круга завершилась вничью. В текущем чемпионате команда из Екатеринбурга занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего 2 очка в 6 встречах.
Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.
Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Рубин» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.
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