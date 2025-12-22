Губерниев: «Надеюсь, Батраков не затеряется не только в России, но и за ее пределами, если сделает такой выбор»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу полузащитника Алексея Батракова в ежегодной премии «СЭ» «Лучший футболист года России».

«Думаю, что Алексей Батраков вполне справедливо назван лучшим игроком 2025 года. Очень приятно, что выбрали именно его. Он уже является яркой звездочкой нашего чемпионата. Надеюсь, Батраков не затеряется не только в России, но и за ее пределами, если сделает такой выбор. Желаю ему без травм двигаться вперед!», — сказал Губерниев «СЭ».

В 2025 году Батраков забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 25 миллионов евро.

(Руслан Ботвенко)