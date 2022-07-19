В Бразилии сообщили, что «Локомотив» предлагал 6,5 миллиона евро за игрока «Флуминенсе»

«Локомотив» проявлял интерес к нападающему «Флуминенсе» Матеушу Мартиньшу. Российский клуб предлагал за 19-летнего вингера 6,5 миллиона евро, утверждает Yahoo Esporte.

Также интерес к игроку молодежной сборной Бразилии проявлял «Удинезе». Итальянский клуб был готов заплатить за футболиста 5 миллионов.

Однако «Флуминенсе» посчитал оба предложения заниженными и отказался продавать игрока.

Контракт Мартиньше с «Флуминенсе» рассчитан до 2024 года. В этом сезоне он забил 2 гола в 9 матчах чемпионата Бразилии.