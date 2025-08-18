РПЛ: даты и расписание матчей 6-го тура чемпионата России

Шестой тур чемпионата России начнется в пятницу, 22 августа, и продлится до воскресенья, 24 августа. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей.

Расписание матчей 6-го тура чемпионата России (московское время):

22 августа, пятница

18.00. «Оренбург» — «Ахмат»

23 августа, суббота

14.00. «Рубин» — «Спартак»

16.15. «Зенит» — «Динамо» Махачкала

18.30. «Локомотив» — «Ростов»

20.45. «Динамо» Москва — «Пари НН»

24 августа, воскресенье

15.00. «Крылья Советов» — «Краснодар»

17.30. ЦСКА — «Акрон»

20.00. «Сочи» — «Балтика»

В прямом эфире игры чемпионата России показывают каналы медиахолдинга «Матч». Ключевые события и результаты игр можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

После пяти туров таблицу возглавляет «Локомотив» (13 очков), вторым идет «Краснодар» (12), третьим — ЦСКА (11).