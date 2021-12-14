Арбитр Карасев рассказал, как хотел бросить судейство

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, как решил попробовать себя в судействе.

«Решение податься в футбольные арбитры вышло спонтанным, — приводит слова Карасева РИА «Новости» Спорт. — Я занимался футболом, оканчивал детско-юношескую спортивную школу, и одну из моих игр судил рефери, с которым еще давно был знаком мой отец. Он спросил у него о профессии судьи и о том, как попасть в судейскую коллегию. Решили попробовать заняться этим. Поначалу я совмещал работу арбитра с игрой в футбол. Мне говорили, что у меня получается и что нужно продолжать. Когда подходил момент выпуска из футбольной академии, стало ясно, что успешной профессиональной карьеры футболиста мне не построить. Выбрал судейство».

Также арбитр рассказал, что хотел бросить судейство.

«Я был молодым судьей. Конечно, я испытывал некоторый стресс. Каждый человек сталкивается с этим вне зависимости от рода деятельности. Весь мой путь от низшего дивизиона до высшего занял 13 лет. Да, иногда возникало желание бросить судейство, когда я долго не мог пробиться в первую лигу. Но это были кратковременные затмения. Мне помогло общение с семьей. В итоге я пробился в первый дивизион, работал хорошо и через несколько лет стал претендентом на работу в РПЛ. Кем бы стал, если бы не карьера арбитра? Наверное, работал бы в банке. Все-таки до того, как углубиться в футбольное судейство, я занимался именно этим», — сказал он.

Карасев работал на матчах чемпионата Европы-2020, в том числе судил игру 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2), а в полуфинале Италия — Испания (1:1, 4:2 — по пенальти) работал резервным арбитром. Также на его счету работа главным арбитром в матче за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 — по пенальти).