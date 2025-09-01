Источник: трансфер полузащитника Хенделя в ЦСКА сорвался, игрок переходит в «Црвену Звезду»
«Црвена Звезда» близка к подписанию полузащитника «Витории Гимарайнш» Томаса Хенделя, сообщает Mozzart Sport.
По данным источника, 24-летним португальцем интересовался ЦСКА, который был готов отдать за него шесть миллионов евро. Однако «Црвена Звезда» перехватила футболиста, предложив за него семь миллионов евро.
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В сезоне-2024/25 полузащитник в 48 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 13 миллионов евро.
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