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Кухарчук об увольнении Юрана из «Химок»: Эту тему можно обсуждать и обсуждать...»

Кухарчук до сих пор не может понять, почему «Химки» уволили Юрана
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник Илья Кухарчук после ухода из «Химок» признался в интервью «СЭ», что до сих пор не может понять, почему клуб уволил Сергея Юрана.

— Для вас было шоком, что за первую часть сезона в «Химках» сменилось три тренера?

— Да не назвал бы это шоком. Раньше, наверное, такого в карьере не случалось. Но в «Химках» все равно интересно... Игорь Геннадьевич Черевченко уходил, потом возвращался. Так что я к таким вещам уже привык.

— Почему «Химки» расстались с Юраном?

— Это, наверное, так и останется тайной. К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Эту тему можно обсуждать и обсуждать...

— То есть, вы так и не поняли причин, по которым клуб расстался с Юраном?

— Да вся Россия непоняла, чего уж я-то.

 
Илья Кухарчук. «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». Кухарчук объяснил свой уход из клуба

— Что вы все-таки сейчас чувствуете после ухода из «Химок»?

— Знаете, такие смешанные чувства... Я вышел, попрощался с ареной, сказал «спасибо» стадиону. На нем было много радостных событий... Не скрою, грусть присутствует, но такова наша футбольная жизнь. Надо двигаться дальше.

— Многие уже похоронили «Химки». Команда не спасется?

— Одному Богу известно. Не берусь прогнозировать.

Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа 2022 года. Команда занимает 15-е место в РПЛ после 17 туров.

Илья Кухарчук
Сергей Юран
РПЛ
ФК Химки
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Зенит

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П
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Спартак

 6
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Краснодар

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