Сычев о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ: «Такое только в страшном сне снится»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев в разговоре с корреспондентами «СЭ» оценил перспективы московской команды в нынешнем сезоне.

— Душа за «Локомотив» не болит?

— Это такой личный вопрос. Оставим.

— Сейчас все налаживается. Пришел Галактионов.

— Посмотрим.

— Верите, что все исправится?

— Покажет игра. Сейчас мы имеем 14-е место.

— Как вам новые трансферы: Пиняев, Глушенков, Лантратов?

— Посмотрим, все покажет начало чемпионата.

— Верите, что такая статусная команда, как «Локомотив» может вылететь?

— Такое только в страшном сне снится.

— «Рубину» тоже только в страшном сне снилось.

— Честно говоря, не верю, потому что состав не позволяет по качеству.

— Хуже уже не будет?

— До этого тоже говорили при другом руководстве, что хуже не будет. Однако же имеем то, что имеем.

— Вы неоднократно говорили, что хотели бы стать тренером, получить лицензию. Как обстоят дела?

— Не тренером, а, скорее, спортивным функционером. Пока никак. Лицензия есть, работы нет.

— Почему?

— Жду.

— Не было ни одного приглашения?

— Нет.

— Даже в «Локомотив»?

— Даже, конечно.

— Что в такой ситуации делать?

— Посмотрим, это жизнь. Поживем — увидим.