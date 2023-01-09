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Сегодня, 21:51

Сычев о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ: «Такое только в страшном сне снится»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев в разговоре с корреспондентами «СЭ» оценил перспективы московской команды в нынешнем сезоне.

— Душа за «Локомотив» не болит?

— Это такой личный вопрос. Оставим.

— Сейчас все налаживается. Пришел Галактионов.

— Посмотрим.

— Верите, что все исправится?

— Покажет игра. Сейчас мы имеем 14-е место.

— Как вам новые трансферы: Пиняев, Глушенков, Лантратов?

— Посмотрим, все покажет начало чемпионата.

— Верите, что такая статусная команда, как «Локомотив» может вылететь?

— Такое только в страшном сне снится.

— «Рубину» тоже только в страшном сне снилось.

— Честно говоря, не верю, потому что состав не позволяет по качеству.

— Хуже уже не будет?

— До этого тоже говорили при другом руководстве, что хуже не будет. Однако же имеем то, что имеем.

— Вы неоднократно говорили, что хотели бы стать тренером, получить лицензию. Как обстоят дела?

— Не тренером, а, скорее, спортивным функционером. Пока никак. Лицензия есть, работы нет.

— Почему?

— Жду.

— Не было ни одного приглашения?

— Нет.

— Даже в «Локомотив»?

— Даже, конечно.

— Что в такой ситуации делать?

— Посмотрим, это жизнь. Поживем — увидим.

Дмитрий Сычев
ФК Локомотив (Москва)
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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 - : -
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 - : -
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