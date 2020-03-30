Игроки «Зенита» выделили средства больнице для борьбы с коронавирусом

Игроки, тренерский штаб и руководство «Зенита» выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов для Городской больницы Святого Великомученика Георгия, говорится на официальном сайте клуба.

Сине-бело-голубые предоставили больнице мониторы (НИАД, Spo2, ЧД, ЭКГ), фильтры, средства индивидуальной защиты и прочие материалы, необходимые врачам.

— Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и во всем мире, —приводит слова гендиректора клуба Александра Медведева официальный сайт «Зенита». — В этой непростой ситуации команда и клуб не могли остаться в стороне: было принято решение перечислить средства на закупку самого необходимого оборудования и материалов для городской больницы Святого Великомученика Георгия, где в круглосуточном режиме врачи борются с инфекцией.

«Зенит» благодарит за помощь фонд профилактики рака «Не напрасно», поддержавший нашу инициативу в поддержке больницы и пациентов. Только совместными усилиями, последовательно, шаг за шагом, мы победим вирус. Это наш долг — сегодня оказать поддержку тем, кто больше всего нуждается в помощи.