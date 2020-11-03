«Играть без зрителей гораздо экономнее». Спортивный директор «Тамбова» о матчах без болельщиков

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение провести матч с «Ахматом» без зрителей.

—Это и рекомендация Роспотребнадзора, и нам для экономии, — отметил «СЭ» Худяков. — Народ уже не идет особо на стадион, уже прохладно. Когда стадион без болельщиков — это совершенно другая финансовая нагрузка.

— Не думали переехать в другой регион, где болельщики на трибунах еще разрешены?

— У нас есть стадион в Саранске, мы будем здесь играть, как минимум, до конца круга.

— Насколько экономнее играть без болельщиков?

— Гораздо экономнее. Когда матч со зрителями — это и охрана, и обслуживание, и клининг. (Севастиан Терлецкий)