Осинькин выступил против сравнений Салтыкова с Пиняевым

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, корректно ли сравнивать полузащитника Никиту Салтыкова с нападающим Сергеем Пиняевым.

18-летний Салтыков в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1) стал автором дубля.

«Я против разговоров о сравнении Салтыкова с Пиняевым. Никита провел пока только один матч с первых минут. В других играх может по-другому сыграть соперник, и надо смотреть, как себя футболист проявит в разных ситуациях. Сегодня он провел отличный матч, забил два гола, и с этим его можно поздравить. Вперед, Никита!» — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

По данным портала Transfermarkt рыночная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро. Контракт Салтыкова с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.