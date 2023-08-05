Кучаев — о дубле Мухина: «Он много работает над собой, в хорошей форме находится»
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.
— Скамейка не очень широкая, а победили «Локомотив», который может выпустить пятерых без потери качества...
— Играют не фамилии, играют люди. Если эти фамилии неизвестны, это не значит, что это плохие футболисты. У них все впереди. Они молодые и амбициозные. Я бы не сказал, что у нас нет скамейки.
— Не напрягают травмы? То Дивеев, то Роша, то теперь Зайнутдинов...
— В принципе, конечно, мы переживаем за ребят, потому что это железные игроки основного состава. Без них приходится тяжело, но в целом опять же мы все профессионалы, мы должны максимум показывать на поле. Если кто-то выбывает — должны помогать новичкам адаптироваться, как-то прибавить, заменить уже состоявшихся игроков состава. Поэтому приходится и самим что-то приобретать в этой ситуации.
— Со стороны в раздевалке и на тренировке наблюдался особый настрой у Мухина против бывшей команды?
— Все было как обычно, мы готовились к матчу, как к любому. Муха ничем таким не был разозлен. Он просто хорошо смотрелся, в хорошей форме находится. Он необязательно только с «Локомотивом» может такую игру показывать, а может каждый раз.
— Что в раздевалке сказали после такого перформанса?
— Ничего. Поздравили его. Все, конечно, были удивлены, что он забил два гола. Никто не ожидал. Но с другой стороны он много работает над собой и в принципе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0