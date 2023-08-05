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Сегодня, 23:04

Кучаев — о дубле Мухина: «Он много работает над собой, в хорошей форме находится»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

— Скамейка не очень широкая, а победили «Локомотив», который может выпустить пятерых без потери качества...

— Играют не фамилии, играют люди. Если эти фамилии неизвестны, это не значит, что это плохие футболисты. У них все впереди. Они молодые и амбициозные. Я бы не сказал, что у нас нет скамейки.

— Не напрягают травмы? То Дивеев, то Роша, то теперь Зайнутдинов...

— В принципе, конечно, мы переживаем за ребят, потому что это железные игроки основного состава. Без них приходится тяжело, но в целом опять же мы все профессионалы, мы должны максимум показывать на поле. Если кто-то выбывает — должны помогать новичкам адаптироваться, как-то прибавить, заменить уже состоявшихся игроков состава. Поэтому приходится и самим что-то приобретать в этой ситуации.

— Со стороны в раздевалке и на тренировке наблюдался особый настрой у Мухина против бывшей команды?

— Все было как обычно, мы готовились к матчу, как к любому. Муха ничем таким не был разозлен. Он просто хорошо смотрелся, в хорошей форме находится. Он необязательно только с «Локомотивом» может такую игру показывать, а может каждый раз.

— Что в раздевалке сказали после такого перформанса?

— Ничего. Поздравили его. Все, конечно, были удивлены, что он забил два гола. Никто не ожидал. Но с другой стороны он много работает над собой и в принципе.

Константин Кучаев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
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 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
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