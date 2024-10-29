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Сегодня, 15:30

Колыванов – о Черенкове: «Настоящий футбольный джентльмен. Его уважали болельщики всех советских клубов»

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Экс-нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после просмотра фильма «Федя. Народный футболист» про знаменитого футболиста «Спартака» Федора Черенкова.

«Федор Черенков — настоящий футбольный джентльмен. Его уважали болельщики всех советских клубов. Мне посчастливилось находиться с ним в одном клубе, хотя об этом мало кто знает. В 1984 и 1985 годах я был в «Спартаке» и только потом стал динамовцем, провел там долгие годы. У меня даже в трудовой книжке запись об этом осталась. Больше всего меня удивляло, насколько хорошо Федор видит поле. Не обладая высокой скоростью, он всегда оставался открытым и принимал мяч. И Черенков всегда думал на три хода вперед, как гроссмейстер. Это был талант от бога.

Мне удалось в свое время поиграть вместе с Роберто Баджо. И могу точно сказать, что они с Федором очень похожи в этих аспектах. У Черенкова был светлый ум, он спиной мог увидеть то, о чем многие бы и не додумались. Действовал эффективно благодаря своей интуиции. Отдавал такие передачи, что никто не мог понять, как он это делает», — сказал Колыванов «СЭ».

Экс-нападающий бело-голубых также прокомментировал идею РФС провести матч Лиги легенд памяти Федора Черенкова между бывшими футболистами «Спартака» и «Динамо».

«Каким он был человеком? Очень добрым и скромным. Никогда не позволял себе грубости в чужой адрес, и с ним невозможно было поругаться. Мы же вместе с ним вызывались Лобановским в сборную СССР в 1990 году на тренировки. Вот тогда и удалось пообщаться с этим легендарным человеком. Поэтому идея РФС сделать такой памятный матч на стадионе «Спартака» в его честь — прекрасная. И соперник выбран отличный, дерби с «Динамо» — это настоящая советская классика», — добавил Колыванов.

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Экс-футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.

Денис Сафронов

Игорь Колыванов
Федор Черенков
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Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграют матч памяти Федора Черенкова

Футболисты «Оренбурга» посетят в кинотеатре премьеру фильма о Федоре Черенкове
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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