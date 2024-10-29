Колыванов – о Черенкове: «Настоящий футбольный джентльмен. Его уважали болельщики всех советских клубов»
Экс-нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после просмотра фильма «Федя. Народный футболист» про знаменитого футболиста «Спартака» Федора Черенкова.
«Федор Черенков — настоящий футбольный джентльмен. Его уважали болельщики всех советских клубов. Мне посчастливилось находиться с ним в одном клубе, хотя об этом мало кто знает. В 1984 и 1985 годах я был в «Спартаке» и только потом стал динамовцем, провел там долгие годы. У меня даже в трудовой книжке запись об этом осталась. Больше всего меня удивляло, насколько хорошо Федор видит поле. Не обладая высокой скоростью, он всегда оставался открытым и принимал мяч. И Черенков всегда думал на три хода вперед, как гроссмейстер. Это был талант от бога.
Мне удалось в свое время поиграть вместе с Роберто Баджо. И могу точно сказать, что они с Федором очень похожи в этих аспектах. У Черенкова был светлый ум, он спиной мог увидеть то, о чем многие бы и не додумались. Действовал эффективно благодаря своей интуиции. Отдавал такие передачи, что никто не мог понять, как он это делает», — сказал Колыванов «СЭ».
Экс-нападающий бело-голубых также прокомментировал идею РФС провести матч Лиги легенд памяти Федора Черенкова между бывшими футболистами «Спартака» и «Динамо».
«Каким он был человеком? Очень добрым и скромным. Никогда не позволял себе грубости в чужой адрес, и с ним невозможно было поругаться. Мы же вместе с ним вызывались Лобановским в сборную СССР в 1990 году на тренировки. Вот тогда и удалось пообщаться с этим легендарным человеком. Поэтому идея РФС сделать такой памятный матч на стадионе «Спартака» в его честь — прекрасная. И соперник выбран отличный, дерби с «Динамо» — это настоящая советская классика», — добавил Колыванов.
Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.
Экс-футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.
Денис Сафронов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|13
|9
|3
|1
|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|- : -
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2