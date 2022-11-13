Идову рассказал, понимает ли команда требования Гогниева

Защитник «Химок» Брайан Идову рассказал, понимает ли команда требования главного тренера Спартака Гогниева.

— Команда полностью понимает Спартака Артуровича?

— Требования понятны. Мы обговариваем их и на теории, и на поле. Мы понимаем их. Какие-то моменты мы не реализовываем, в каких-то чуть спим, не переключаемся. Главная наша проблема — не выключаться из момента. Зачастую выключаемся из-за неудачного момента. Многие не могут выполнить это требование. Над этим работаем больше всего. В тактическом и физическом плане мы все выполняем.

— Была информация, что вас и Глушакова отстраняли — это правда?

— Глушакова не отстраняли, меня — да, было дело.

— А с чем это связано? Остались ли обиды?

— В принципе это прошло и нет смысла обсуждать. Я стараюсь на максимуме. Нет никаких обид. Это футбол, это жизнь. Не все вечно. Отстранили — значит была причина. В любом случае я тренировался. Работал дальше, поддерживал форму и потом мог спокойно вернуться.

— Это была инициатива главного тренера? Глушаков просто сказал, что у него нет травмы, его просто нет в заявке.

— Глушаков был травмирован. Как я знаю, его не отстраняли. С командой он тренируется. Был на тренировке, но тренировался отдельно.

— Есть какая-то напряженность в команде?

— Нет никакой напряженности. Вокруг команды так много пишут. Наше дело — играть и доказывать. Это единственное, что нас волнует и касается.