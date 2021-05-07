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«Ахмат» — «Тамбов»: Полярус удвоил преимущество хозяев

18:20
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«Ахмат» забил еще один мяч в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова».

На 18-й минуте отличился Артем Полярус. Счет матча — 2:0 в пользу «Ахмата».

Ахмат — Тамбов

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