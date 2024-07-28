«Химки» на своем поле примут «Спартак» во 2-м туре чемпионата России в воскресенье, 28 июля. Игра пройдет на «Арене Химки» в Химках и начнется в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Химки» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.