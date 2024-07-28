Соболев не приехал с командой на матч против «Химок»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не приехал на матч 2-го тура РПЛ против «Химок». Также пропускает встречу защитник красно-белых Алексис Дуарте, восстанавливающийся после травмы.

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок.

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.