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Соболев не приехал с командой на матч против «Химок»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев не приехал на матч 2-го тура РПЛ против «Химок». Также пропускает встречу защитник красно-белых Алексис Дуарте, восстанавливающийся после травмы.

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок.

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Антон Заболотный&nbsp;&mdash; Александр Максименко. «Химки» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Алексис Дуарте
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
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Пари НН – ЦСКА
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28.07 15:00
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