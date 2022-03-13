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Сегодня, 12:58

Олег Романцев оценил возможность расширения РПЛ до 18 команд

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал возможное расширение РПЛ.

«Очень хорошо понимаю президента «Урала» Григория Иванова, который поддерживает идею расширения премьер-лиги. Да, на дворе непростые времена, которые коснулись и футбола. Надеюсь не все еще потеряно, здравый смысл восторжествует и высокие европейские футбольные начальники поймут, что творят беззаконие. Ну, а нам надо продолжать идти дальше и думать, как наладить свое футбольное импортозамещение. Я вижу его в увеличении числа турниров, розыгрыше, каких-то кубков с участием клубов бывшего СССР. А чем больше игр, больше футбола — тем больше движения вперед! Согласен со Славой Фетисовым, что нынче не самое удачное время для увеличения премьер-лиги. Но это расширит географию нашего футбола, покажет, что никакие санкции не остановят нас в стремлении развивать эту любимую миллионами россиян игру. Быть может, стоит подумать о совместном чемпионате с сильнейшими клубами Белоруссии. Словом, надо искать пути для движения вперед. И 18 команд, пусть в чем-то и рискованный здесь шаг, но нужный», — рассказал Романцев.

На данный момент в чемпионате России по футболу принимают участие 16 команд. Сообщалось, что РПЛ могут расширить до 18 клубов.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит» с 44 очками. «Химки» с 14 баллами располагаются на последней строчке.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Олег Романцев
РПЛ
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Химки» — «Сочи»: стартовые составы команд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Артем Дзюба

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Зенит

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Динамо

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Спартак

 11 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Спартак

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