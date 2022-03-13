Олег Романцев оценил возможность расширения РПЛ до 18 команд

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал возможное расширение РПЛ.

«Очень хорошо понимаю президента «Урала» Григория Иванова, который поддерживает идею расширения премьер-лиги. Да, на дворе непростые времена, которые коснулись и футбола. Надеюсь не все еще потеряно, здравый смысл восторжествует и высокие европейские футбольные начальники поймут, что творят беззаконие. Ну, а нам надо продолжать идти дальше и думать, как наладить свое футбольное импортозамещение. Я вижу его в увеличении числа турниров, розыгрыше, каких-то кубков с участием клубов бывшего СССР. А чем больше игр, больше футбола — тем больше движения вперед! Согласен со Славой Фетисовым, что нынче не самое удачное время для увеличения премьер-лиги. Но это расширит географию нашего футбола, покажет, что никакие санкции не остановят нас в стремлении развивать эту любимую миллионами россиян игру. Быть может, стоит подумать о совместном чемпионате с сильнейшими клубами Белоруссии. Словом, надо искать пути для движения вперед. И 18 команд, пусть в чем-то и рискованный здесь шаг, но нужный», — рассказал Романцев.

На данный момент в чемпионате России по футболу принимают участие 16 команд. Сообщалось, что РПЛ могут расширить до 18 клубов.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит» с 44 очками. «Химки» с 14 баллами располагаются на последней строчке.