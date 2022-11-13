«Динамо» — ЦСКА: стартовые составы команд. Захарян и Фукс выйдут с первых минут

«Динамо» на своем поле примет ЦСКА в центральном матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Маричаль, Даса, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Грулев, Смолов.

Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Лесовой, Сулаквелидзе, Гагнилзе, Тюкавин, Гладышев.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Зайнутдинов, Фукс, Обляков, Зделар, Мендес, Карраскаль, Ушаков, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Гайич, Мухин, Щенников, Медина, Яковлев, Ермаков, Лукин, Гайч, Заболотный.