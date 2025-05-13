Футбол
13 мая, 12:50

«Химки» рискуют потерять очки в конце сезона из-за задолженностей

Камила Абдурахманова
корреспондент

Перед окончанием сезона-2024/25 РПЛ с команды «Химки» могут снять очки, сообщает Legalbet.ru.

Из-за долгов и штрафов за неисполнение решений Палаты РФС по разрешению споров клуб могут лишить трех баллов согласно регламенту. Один из заявителей, которому «Химки» задолжали деньги по контракту, подал заявление и дошел до стадии снятия очков, так как решение Палаты не было исполнено в течение шести месяцев.

Сейчас «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице с 26 очками после 28 туров. Следующий матч команда проведет 17 мая — примет «Рубин».

В декабре прошлого года инвестора «Химок» Туфана Садыгова задержали по делу о мошенничестве, но в январе отпустили под залог. В апреле игроки клуба бойкотировали тренировки из-за задержек зарплат, однако главе РПЛ Александру Алаеву удалось разрешить ситуацию.

Источник: Legalbet.ru
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
  • Дядька

    Отпустите уже этот московский недоклуб в любители!

    13.05.2025

    • Суперкомпьютер снизил шансы «Спартака» на бронзу РПЛ по итогам сезона

    Селюк — о возможном снятии очков с «Химок»: «Уже не успеют, всегда можно подать апелляцию»
