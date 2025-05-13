«Химки» рискуют потерять очки в конце сезона из-за задолженностей

Перед окончанием сезона-2024/25 РПЛ с команды «Химки» могут снять очки, сообщает Legalbet.ru.

Из-за долгов и штрафов за неисполнение решений Палаты РФС по разрешению споров клуб могут лишить трех баллов согласно регламенту. Один из заявителей, которому «Химки» задолжали деньги по контракту, подал заявление и дошел до стадии снятия очков, так как решение Палаты не было исполнено в течение шести месяцев.

Сейчас «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице с 26 очками после 28 туров. Следующий матч команда проведет 17 мая — примет «Рубин».

В декабре прошлого года инвестора «Химок» Туфана Садыгова задержали по делу о мошенничестве, но в январе отпустили под залог. В апреле игроки клуба бойкотировали тренировки из-за задержек зарплат, однако главе РПЛ Александру Алаеву удалось разрешить ситуацию.