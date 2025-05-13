Суперкомпьютер снизил шансы «Спартака» на бронзу РПЛ по итогам сезона

Статистическая платформа Opta обновила прогноз на исход РПЛ в сезоне-2024/25.

Согласно новым данным, у «Спартака» снизились шансы занять третье место по итогам сезона. Вероятность того, что команда Деяна Станковича окажется на этой позиции, составляет всего 3,2 процента.

Лидером в борьбе за бронзовые медали за два тура до конца стал ЦСКА с вероятностью 85,2 процента. Следом идет московское «Динамо» с результатом 10,3 процента. Далее расположились «Зенит» (0,7 процента), «Краснодар» (0,3 процента) и «Локомотив» (0,2 процента).

После 28 туров лидирующую позицию в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 61 очком.