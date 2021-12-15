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«Химки» проведут три сбора в Турции во время зимней паузы

18:30
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После окончания первой части чемпионата Тинькофф РПЛ «Химки» ушли в отпуск, сообщает пресс-служба клуба.

Команда вернется к работе 12 января и пройдет углубленное медицинское обследование.

После этого «Химки» отправятся в турецкий Белек, где проведут три сбора, которые пройдут 14-25 января, 29 января — 10 февраля, 14-23 февраля.

В Турции у команды запланированы 8 контрольных матчей.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/dekabr/krasno-chyernye-vernutsya-iz-otpuska-12-yanvarya/

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги