«Химки» проведут три сбора в Турции во время зимней паузы

После окончания первой части чемпионата Тинькофф РПЛ «Химки» ушли в отпуск, сообщает пресс-служба клуба.

Команда вернется к работе 12 января и пройдет углубленное медицинское обследование.

После этого «Химки» отправятся в турецкий Белек, где проведут три сбора, которые пройдут 14-25 января, 29 января — 10 февраля, 14-23 февраля.

В Турции у команды запланированы 8 контрольных матчей.