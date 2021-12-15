«Химки» проведут три сбора в Турции во время зимней паузы
18:30
После окончания первой части чемпионата Тинькофф РПЛ «Химки» ушли в отпуск, сообщает пресс-служба клуба.
Команда вернется к работе 12 января и пройдет углубленное медицинское обследование.
После этого «Химки» отправятся в турецкий Белек, где проведут три сбора, которые пройдут 14-25 января, 29 января — 10 февраля, 14-23 февраля.
В Турции у команды запланированы 8 контрольных матчей.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/dekabr/krasno-chyernye-vernutsya-iz-otpuska-12-yanvarya/
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