Динияр Билялетдинов назвал отставку Витории из «Спартака» спорным решением

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов заявил, что уход Руя Витории с поста главного тренера московского клуба является спорным решением руководства.

«Наверное, решение было принято чуть пораньше, какие-то просачивались слухи. Мне кажется, это более эмоциональная вещь, сами видели, болельщики скандировали ему. Такая ситуация, тренер проработал недолго, какого-то результата положительного не получилось добиться, но на фоне успехов в еврокубках спорное решение. Я всегда за то, чтобы тренер подольше проработал, но в таком клубе, как «Спартак», времени всегда в обрез, и первый, кто отвечает за результат, — это тренер», — сказал Билялетдинов ТАСС.

«В этом году столетие команды, наверное, руководство хотело видеть другой результат в чемпионате. Ничего плохого сказать не могу, но картинка с его стороны — как он вел себя на бровке, разговаривал — у меня оставляла приятное впечатление. Но тренера всегда оценивают по результату, а учитывая выступление в чемпионате, боссы вправе принимать кардинальные решения. Мне жаль, было бы интересно посмотреть на «Спартак» во второй части чемпионата», — добавил он.

Витория был назначен на пост главного тренера «Спартака» 24 мая. В Тинькофф Российской премьер-лиге красно-белые занимают 9-е место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала.