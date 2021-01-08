«Химки» хотят выкупить Мирзова у «Спартака»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о возможном выкупе «Химками» контракта полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова.

— Будем разговаривать с ребятами относительно продолжения ближе к концу сезона. Хотелось бы сохранить Мирзова в команде, — сказал Терюшков «СЭ». — Со «Спартаком» по нему мы пока не связывались. Ситуация с Резиуаном достаточно серьезная, у него долгие обязательства по контракту перед красно-белыми. Дальше будет много важных переговорных факторов. Один из них — увидит ли Мирзова у себя тренер «Спартака». Тем не менее мы очень хотим оставить его в «Химках».

27-летний футболист выступает за «Химки» на правах аренды из «Спартака». На его счету 4 гола в 7 встречах за подмосковный клуб в Тинькофф РПЛ.

(Сергей Федоров)