Халк получил чемпионскую футболку «Зенита». Фото, которое заставит вас улыбнуться
13:11
«Зенит» в своем официальном Twitter поделился фотографией своего бывшего нападающего Халка, выступающего за «Шанхай Шанган», с чемпионской футболкой команды.
— Посылка дошла, — подписал клуб фото.
Халк выступил за «Зенит» с 2012 по 2016 год. За этот период он сыграл за питерцев в 148 матчах, в которых забил 76 голов и отдал 60 голевых передач. С «Зенитом» он стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.
Посылка дошла ? pic.twitter.com/rF3tBG6EQt— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 27, 2019
Опрос
проголосовало: 4350Все опросы
Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи