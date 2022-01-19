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Сегодня, 17:08

Президент «Урала» высказался о лимите в России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал свое мнение по поводу лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ.

— В России обсуждают формат лимита. Вы как к этому относитесь?

— Я не хочу комментировать слухи. Говорят, будет 12-13 человек под лимитом. У меня никакой информации нет. Я всегда был за лимит и буду за него. Я за формат 10-15. Это хороший лимит, при котором наши парни будут играть. Конечно, проще взять иностранца. Это дешевле. Будет их 11 человек в составе каждой команды. И что из этого получится? В сборной будет некому играть.

— В новом лимите существует поправка о 4 воспитанниках...

— Это плюс, конечно. Но все равно, 12 футболистов в заявке — это перебор.

— Тема с реформой РПЛ в последнее время не обсуждается. Говорят ли об этом в клубах?

— Я сразу был против. Эта схема была без спортивного принципа. Она не должна существовать. Наши соперники могут сыграть два раза с «Зенитом», а мы только один. Это уже неспортивно. На последнем совещании создателю этой реформы задавали конкретный вопрос — кто-то в Европе играет по этой схеме? Он сказал нет. А зачем нам оно надо? Зачем нам изобретать велосипед, когда он давно существует? Все ведущие страны мира играют в гладкий чемпионат. Не верю, что эта реформа сделает что-то лучше.

Сейчас в российском футболе действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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