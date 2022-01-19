Президент «Урала» высказался о лимите в России

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал свое мнение по поводу лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ.

— В России обсуждают формат лимита. Вы как к этому относитесь?

— Я не хочу комментировать слухи. Говорят, будет 12-13 человек под лимитом. У меня никакой информации нет. Я всегда был за лимит и буду за него. Я за формат 10-15. Это хороший лимит, при котором наши парни будут играть. Конечно, проще взять иностранца. Это дешевле. Будет их 11 человек в составе каждой команды. И что из этого получится? В сборной будет некому играть.

— В новом лимите существует поправка о 4 воспитанниках...

— Это плюс, конечно. Но все равно, 12 футболистов в заявке — это перебор.

— Тема с реформой РПЛ в последнее время не обсуждается. Говорят ли об этом в клубах?

— Я сразу был против. Эта схема была без спортивного принципа. Она не должна существовать. Наши соперники могут сыграть два раза с «Зенитом», а мы только один. Это уже неспортивно. На последнем совещании создателю этой реформы задавали конкретный вопрос — кто-то в Европе играет по этой схеме? Он сказал нет. А зачем нам оно надо? Зачем нам изобретать велосипед, когда он давно существует? Все ведущие страны мира играют в гладкий чемпионат. Не верю, что эта реформа сделает что-то лучше.

Сейчас в российском футболе действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.