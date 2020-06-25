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Готова ли молодежка "Динамо" играть с ЦСКА? Отвечает тренер

25 июня 2020, 12:44
Александр Кульчий. Фото ФК "Динамо".
Александр Кульчий. Фото ФК "Динамо".
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«Молодежка» «Динамо» готова подменить первую команду в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России с ЦСКА, заявил главный тренер молодежной команды Александр Кульчий. Ранее матч динамовцев с «Краснодаром» был перенесен из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

«Пока никакой официальной информации о том, что есть изменения в регламенте и можно сыграть главной команде нет, — цитирует Кульчия официальный сайт клуба. — Поэтому, да — на данный момент мы готовимся играть в субботу. Возможно, ситуация поменяется и выступит все же основа.

Но на настоящий момент мы исходим из действующих правил. Поэтому никаких двухразовых тренировок, которые изначально планировались, сейчас нет. Полноценно подводим команду конкретно к матчу в субботу. Мы играть готовы. Ждем, кстати, что армейцы нам устроят чемпионский коридор (смеется)».

Матч «Динамо» - ЦСКА состоится 27 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.

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