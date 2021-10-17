Кухарчук отреагировал на слухи о разногласиях с главным тренером «Химок»
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук после матча с «Ахматом» (2:0) отреагировал на слухи о разногласиях с главным тренером подмосковного клуба Игорем Черевченко.
«Счет на табло, значит нам победа была нужнее сегодня. Быстрый гол помог, но стало и тяжелее. Слухи о том, что есть разногласия с главным тренером? Абсурд», — сказал Кухарчук «СЭ».
Для подмосковного клуба это вторая победа в РПЛ в этом сезоне. Последний раз команда побеждала 1 августа в матче с «Краснодаром» (1:0).
«Химки» поднялись на 13-е место в таблице. «Ахмат» занимает 11-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю