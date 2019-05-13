Глушаков отметил фанатов, вывесивших баннер с его поддержку

Сториз Дениса Глушакова - о баннере в его поддержку.

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 28-го тура премьер-лиги с "Уфой" (1:0) оценил поступок болельщиков. На трибуне появился баннер "Брат, Миллерово с тобой".

У Глушакова испортились отношения с активными фанатами красно-белых осенью 2018 года во время конфликта с главным тренером Массимо Каррерой. Волна недовольства обрушилась на игрока после отставки итальянского специалиста.

Глушаков родился в Миллерово. Бывший хавбек "Локомотива" занимался в школе "Ника", а в "Спартак" перешел в 2013 году. В сезоне-2016/17 красно-белые выиграли чемпионат России после почти 16-летнего перерыва, а футболист отпраздновал успех вместе с фанатами на территории "Открытие Арены", куда приехал с напитком под названием миллеровка.