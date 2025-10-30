Начало матча 16-го тура РПЛ «Акрон» — «Сочи» перенесли на полтора часа

Российская премьер-лига сообщила об изменении времени начала матча 16-го тура «Акрон» — «Сочи», который пройдет 21 ноября.

Изначально матч на стадионе «Солидарность Самара Арена» должен был начаться в 17:00 по московскому времени.

По обновленному расписанию игра начнется в 18.30.

«Акрон» занимает 12-е место в таблице РПЛ (12 очков после 13 игр), «Сочи» идет на 14-м месте (восемь очков после 13 матчей).