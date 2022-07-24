Бородюк — о разгроме от «Динамо»: «Был ряд обычных ошибок, которые на этом уровне допускать нельзя»
Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Динамо» (0:4).
— Результат неудовлетворительный. Проиграли из-за собственных ошибок. Кто больше ошибается, тот и проигрывает. Было очень много брака в передачах и не те взаимодействия, которые мы хотели бы видеть. Связываю это с тем, что в РПЛ нужно чуть быстрее мыслить и принимать решения. Пройдет несколько игр, и, возможно, ребята адаптируются к интенсивности принятия решений. Были допущены ошибки, из-за которых мы проиграли. Не знаю, комментировать ли второй пенальти, правильно или нет, это не в моей компетенции. А так, повторяю, результат неудовлетворительный.
— Соответствует ли, на ваш взгляд, нынешний состав «Торпедо» уровню РПЛ? Собираетесь ли вы усиливаться до закрытия трансферного окна?
— Мы сейчас думаем над этим. Пока состав такой, какой есть. С моей стороны сейчас что-либо говорить нет смысла. Был ряд обычных ошибок, которые на этом уровне допускать нельзя. Если в ФНЛ их еще прощают, то в РПЛ ребята более мастеровитые, практически из ничего могут создать момент. Эти два необязательных пенальти... волнение или неправильные позиции, которые мы занимаем. Будем думать над усилением, — цитирует тренера сайт «Торпедо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0