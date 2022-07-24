Бородюк — о разгроме от «Динамо»: «Был ряд обычных ошибок, которые на этом уровне допускать нельзя»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Динамо» (0:4).

— Результат неудовлетворительный. Проиграли из-за собственных ошибок. Кто больше ошибается, тот и проигрывает. Было очень много брака в передачах и не те взаимодействия, которые мы хотели бы видеть. Связываю это с тем, что в РПЛ нужно чуть быстрее мыслить и принимать решения. Пройдет несколько игр, и, возможно, ребята адаптируются к интенсивности принятия решений. Были допущены ошибки, из-за которых мы проиграли. Не знаю, комментировать ли второй пенальти, правильно или нет, это не в моей компетенции. А так, повторяю, результат неудовлетворительный.

— Соответствует ли, на ваш взгляд, нынешний состав «Торпедо» уровню РПЛ? Собираетесь ли вы усиливаться до закрытия трансферного окна?

— Мы сейчас думаем над этим. Пока состав такой, какой есть. С моей стороны сейчас что-либо говорить нет смысла. Был ряд обычных ошибок, которые на этом уровне допускать нельзя. Если в ФНЛ их еще прощают, то в РПЛ ребята более мастеровитые, практически из ничего могут создать момент. Эти два необязательных пенальти... волнение или неправильные позиции, которые мы занимаем. Будем думать над усилением, — цитирует тренера сайт «Торпедо».