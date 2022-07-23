Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

«Прежде всего, хочу поблагодарить и посвятить эти три очка Луке Каттани, который пригласил меня в этот клуб.

Также хотел бы посвятить это победу нашим болельщикам. Мы играли, будто на своем стадионе.

Наконец, хочу посвятить эту победу своей супруге, которая многим пожертвовала и находится рядом со мной в России.

Первые минут были очень хороши в исполнении «Краснодара». Нужно отдать им должное. Но потом мы перевернули ход матча и действовали так, как и планировали.

Во владении мячом нам порой не хватало конкретики. Но, считаю, что игра получилась», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» одержал первую победу под руководством Гильермо Абаскаля. Испанский тренер провел третий официальный матч во главе московской команды.

«Красно-белые» набрали четыре очка и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.