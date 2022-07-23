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Абаскаль — о победе над «Краснодаром»: «Считаю, что игра получилась»

Абаскаль победил победу над «Краснодаром» бывшему спортивному директору «Спартака»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

«Прежде всего, хочу поблагодарить и посвятить эти три очка Луке Каттани, который пригласил меня в этот клуб.

Также хотел бы посвятить это победу нашим болельщикам. Мы играли, будто на своем стадионе.

Наконец, хочу посвятить эту победу своей супруге, которая многим пожертвовала и находится рядом со мной в России.

Первые минут были очень хороши в исполнении «Краснодара». Нужно отдать им должное. Но потом мы перевернули ход матча и действовали так, как и планировали.

Во владении мячом нам порой не хватало конкретики. Но, считаю, что игра получилась», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» одержал первую победу под руководством Гильермо Абаскаля. Испанский тренер провел третий официальный матч во главе московской команды.

«Красно-белые» набрали четыре очка и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
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 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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