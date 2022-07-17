Карпин: «Пропустили гол в первом тайме — детский сад»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценику игре своей команды в матче 1-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:1).

«В последние 20-25 минут «Ростов» сильно прибавил? Вроде мы не прибавили, «Динамо» так весь матч играло.

Что помешало победить? Не только реализация, но и игра в обороне. Пропустили гол в первом тайме — детский сад», — цитирует Карпина ТАСС.

В следующем туре «Ростов» 24 июля на выезде сыграет против «Локомотива». Главный тренер ростовчан отметил, что команда останется в Москве для подготовки к матчу.