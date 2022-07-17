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17 июля, 23:28

Главный тренер «Динамо» заявил, Шиманьски не сыграет за команду в этом сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович заявил, что полузащитник Себастьян Шиманьски не сыграет за команду в этом сезоне.

«Как вы знаете, Себастьян не тренируется с нами. Было несколько дней, когда он работал с командой. Он отличный игрок, но думаю, что в этом сезоне мы не сможем на него рассчитывать», — сказал Йоканович ТАСС.

30 мая Шиманьский написал в социальных сетях, что финальный матч БЕТСИТИ Кубка России против московского «Спартака» (1:2) стал последним для него в составе бело-голубых.

По информации «СЭ», по договоренности с «Динамо» полузащитник Себастьян Шиманьски поддерживает форму в «Легии», пока не наступит ясность с его будущим.

Себастьян Шиманьски
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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