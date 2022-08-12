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Главный тренер «Факела»: «В общем, нас не устроила ничья с «Уралом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвел итоги матча 5-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

«Соперник оборонялся большим количеством. Мы пытались это вскрыть, пытались угрожать воротам. У нас это получалось, но, если мы не забили гол, у нас это получалось не очень идеально.

В общем, нас не устроила ничья. Мы расстроены. Понимаем, что каждое очко — это в копилку. Тем не менее, мы настраивались на победу и держали темп. Думаю, мы наиграли на гол.

Но это все отговорки для бедных. Мы хотели выиграть, прикладывали усилия, но эшелонированную оборону «Урала» так и не вскрыли, поэтому 0:0», — приводит слова Василенко YouTube-канал «Факела».

ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
0
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
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 - : -
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 - : -
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