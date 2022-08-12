Главный тренер «Факела»: «В общем, нас не устроила ничья с «Уралом»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвел итоги матча 5-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

«Соперник оборонялся большим количеством. Мы пытались это вскрыть, пытались угрожать воротам. У нас это получалось, но, если мы не забили гол, у нас это получалось не очень идеально.

В общем, нас не устроила ничья. Мы расстроены. Понимаем, что каждое очко — это в копилку. Тем не менее, мы настраивались на победу и держали темп. Думаю, мы наиграли на гол.

Но это все отговорки для бедных. Мы хотели выиграть, прикладывали усилия, но эшелонированную оборону «Урала» так и не вскрыли, поэтому 0:0», — приводит слова Василенко YouTube-канал «Факела».