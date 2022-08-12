Селюк об игре «Локомотива» в этом сезоне РПЛ: «Команда «сорвалась» с рельс»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал руководство «Локомотива» и считает, что в тренерском штабе железнодорожников не будет изменений после неудачного старта сезона РПЛ.

«К сожалению, для «Локомотива», никаких санкций к тренерскому штабу не последует, и дело не в том, проиграют они предстоящую игру (с «Крыльями Советов» — Прим. «СЭ») или нет. Видно, что «Локомотив» «сорвался» с рельс.

На прошлой неделе они проиграли 0:3 («Краснодару» — Прим. «СЭ»), и при этом говорят о том, что мы же лучше играем. Мне очень грустно от такого. Команда на 14-м месте и то, что я вижу, это чистый коллапс», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ при 2 ничьих и 2 поражениях.

В следующем туре подопечные Йозефа Циннбауэра дома сыграют против «Крыльев Советов» 13 августа. Начало — в 15.00 мск.