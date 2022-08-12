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Селюк об игре «Локомотива» в этом сезоне РПЛ: «Команда «сорвалась» с рельс»

Селюк раскритиковал игру «Локомотива» в этом сезоне РПЛ
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал руководство «Локомотива» и считает, что в тренерском штабе железнодорожников не будет изменений после неудачного старта сезона РПЛ.

«К сожалению, для «Локомотива», никаких санкций к тренерскому штабу не последует, и дело не в том, проиграют они предстоящую игру (с «Крыльями Советов» — Прим. «СЭ») или нет. Видно, что «Локомотив» «сорвался» с рельс.

На прошлой неделе они проиграли 0:3 («Краснодару» — Прим. «СЭ»), и при этом говорят о том, что мы же лучше играем. Мне очень грустно от такого. Команда на 14-м месте и то, что я вижу, это чистый коллапс», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ при 2 ничьих и 2 поражениях.

В следующем туре подопечные Йозефа Циннбауэра дома сыграют против «Крыльев Советов» 13 августа. Начало — в 15.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-nazval-kollapsom-rezultat-lokomotiva-v-rpl-1334168/
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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