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Глава РФС Дюков назвал проведение игр РПЛ в присутствии зрителей необязательным

12:10
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Проведение матчей чемпионата России-2019/20 со зрителями на трибунах не является обязательным, заявил президент РФС Александр Дюков. По его словам, все зависит от ситуации с коронавирусом в регионе, где проводится встреча.

— Регламент содержит четкие протоколы действий в каждой ситуации, — приводит РИА Новости слова Дюкова. — Какой алгоритм действий при обнаружении коронавируса и так далее. Что касается допуска зрителей в размере 10% от вместимости стадиона, это накладывает дополнительную ответственность на всех участников процесса. Но это будет сделано только при выполнении всех пунктов регламента и выполнении всех регламентов Роспотребнадзора и исходя из конкретной обстановки в регионе. Проведение матча со зрителями не является обязательным. Будет ли это реализовано, будет зависеть от состояния в регионе.

Ранее Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей чемпоната России-2019/20 в присутствии болельщиков после возобновления первенства, прерванного из-за пандемии коронавируса. Заполняемость стадиона должна быть не более 10 процентов.

Чемпионат России-2019/20 должен возобновиться 19 июня.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200605/1572510447.html

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