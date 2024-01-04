Гладилин — о Романцеве: «Семья обеспечила ему надежный тыл»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин рассказал о знакомстве с экс-главным тренером красно-белых Олегом Романцевым.

«Мы познакомились в Красноярске, когда я выступал за местный «Автомобилист». В наш коллектив пригласили группу из пяти-шести молодых футболистов, — приводит слова Гладилина RT. — Среди них были Александр Тарханов, Александр Кишиневский и Олег Романцев. Когда мы увидели «свежую кровь» в действии, сразу поняли: ребята очень талантливые. Они были чуть младше и еще учились футболу, можно сказать. Оттуда и пошла великая карьера. Он начал совершенствоваться, там же, в Красноярске, женился. У него прекрасная супруга. Отличная семья, которая на тот момент обеспечила ему надежный тыл. Он не отвлекался на какие-то посторонние темы, как это бывает у молодых ребят».

4 января Романцеву исполнилось 70 лет. «Спартак» поздравил с юбилеем бывшего главного тренера, с которым команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.