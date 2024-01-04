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Гладилин — о Романцеве: «Семья обеспечила ему надежный тыл»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин рассказал о знакомстве с экс-главным тренером красно-белых Олегом Романцевым.

«Мы познакомились в Красноярске, когда я выступал за местный «Автомобилист». В наш коллектив пригласили группу из пяти-шести молодых футболистов, — приводит слова Гладилина RT. — Среди них были Александр Тарханов, Александр Кишиневский и Олег Романцев. Когда мы увидели «свежую кровь» в действии, сразу поняли: ребята очень талантливые. Они были чуть младше и еще учились футболу, можно сказать. Оттуда и пошла великая карьера. Он начал совершенствоваться, там же, в Красноярске, женился. У него прекрасная супруга. Отличная семья, которая на тот момент обеспечила ему надежный тыл. Он не отвлекался на какие-то посторонние темы, как это бывает у молодых ребят».

4 января Романцеву исполнилось 70 лет. «Спартак» поздравил с юбилеем бывшего главного тренера, с которым команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Источник: RT
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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