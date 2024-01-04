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«Спартак» поздравил Романцева с 70-летием

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Олега Романцева.

4 января Романцеву исполнилось 70 лет.

«Спартак» поздравляет с днем рождения самого титулованного тренера в истории клуба! Также «Спасибо!» хочется сказать не только за победы и титулы, но и за тот стиль, которым «Спартак» запомнился миллионам болельщиков по всему миру! В этот знаковый день мы желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С юбилеем, Олег Иванович!» - сказано в сообщении пресс-службы красно-белых в Telegram-канале «Спартака».

Романцев дважды тренировал «Спартак» — с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 годы. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

 

Источник: ФК «Спартак»
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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