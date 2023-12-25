Гладилин не ожидает от «Спартака» продуктивной работы на трансферном рынке

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от работы московского клуба в зимнее трансферное окно.

«В команде сейчас все позиции укомплектованы. Таких сильных футболистов, как Промес, пригласить просто невозможно. Усиление команды зависит от того, как пройдет тренировочный процесс и как видит это тренер. От тренерского мастерства зависит. Команда укомплектована прилично и хорошими исполнителями», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» завершил первую часть чемпионата России на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 30 очков за 18 туров. С лета 2022 года красно-белых возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.