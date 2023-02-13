Абаскаль о новом контракте со «Спартаком»: «Продолжаем идти к победам вместе!»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал продление контракта с командой.

«Хочу поблагодарить клуб за доверие. «Спартак» — это одна семья. Продолжаем идти к победам вместе!» — приводит слова тренера сайт красно-белых.

Испанский специалист заключил соглашение на новых условиях до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022-го. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а в Кубке России вышел в плей-офф с первой строчки в группе.