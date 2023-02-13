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Сегодня, 17:21

Данни заявил, что Жиркова будет не хватать на поле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Мигель Дании отреагировал на завершение карьеры Юрием Жирковым.

«Юрий Жирков провел блестящую карьеру, играл в больших клубах и выиграл множество трофеев. Нам будет не хватать его на поле!» — приводит слова Данни Metaratings.ru.

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Источник: https://metaratings.ru/news/danni-zhirkova-ne-budet-khvatat-na-pole-227540/
Юрий Жирков
Футбол
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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