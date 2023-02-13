Мележиков отреагировал на продление контракта «Спартака» с Абаскалем

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал продление контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Рады, что продлили соглашение с Гильермо и его тренерским штабом. Это то, к чему стремились обе стороны, так что переговоры прошли в конструктивном ключе. Продолжим вместе работать на благо нашего клуба», — цитирует Мележикова пресс-служба красно-белых.

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022-го. В 24 официальных матчах под его руководством команда одержала 15 побед, в том числе 8 крупных.

«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, а в Кубке России вышел в плей-офф с первой строчки в группе.