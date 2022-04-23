Вратарь «Локомотива» Гильерме после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1) высказал свое мнение по поводу 18-летнего конкурента Даниила Худякова.

— Какое будущее ждет Худякова?

— Для меня очень приятно, что в «Локомотиве» будущее. Он почти готов. Для меня приятно будет сделать, чтобы он закрепился и стал основным вратарем «Локомотива». Это моя задача. Он набрал опыт, у него есть преимущество на будущее в играх за стартовый состав «Локомотива» в таком раннем возрасте. Уверен, что он будущее не только «Локомотива», но и сборной России.

— Не обидитесь, если он вытеснит вас из стартового состава?

— Сейчас есть конкуренция, я всегда считаю, что должен играть тот, кто лучше. Сейчас клуб в таком развитии, играет много молодых. В этот момент я своим опытом могу помогать всей команде. Я не буду удивлен, что в будущем он может выиграть у меня конкуренцию и играть в стартовом составе.