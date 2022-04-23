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Гильерме: «Моя задача — чтобы основным вратарем «Локомотива» стал «Худяков»

Гильерме назвал Худякова будущим «Локомотива» и сборной России
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Гильерме после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1) высказал свое мнение по поводу 18-летнего конкурента Даниила Худякова.

— Какое будущее ждет Худякова?

— Для меня очень приятно, что в «Локомотиве» будущее. Он почти готов. Для меня приятно будет сделать, чтобы он закрепился и стал основным вратарем «Локомотива». Это моя задача. Он набрал опыт, у него есть преимущество на будущее в играх за стартовый состав «Локомотива» в таком раннем возрасте. Уверен, что он будущее не только «Локомотива», но и сборной России.

— Не обидитесь, если он вытеснит вас из стартового состава?

— Сейчас есть конкуренция, я всегда считаю, что должен играть тот, кто лучше. Сейчас клуб в таком развитии, играет много молодых. В этот момент я своим опытом могу помогать всей команде. Я не буду удивлен, что в будущем он может выиграть у меня конкуренцию и играть в стартовом составе.

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Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

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16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

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Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
0
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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