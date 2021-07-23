Зобнин рассказал о тренировках под руководством Руя Витории

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о тренировках под руководством главного тренера Руя Витории.

«Мои обязанности при Витории никак не поменялись. Понятно, что при прошлом тренере я играл и справа в защите. А что касается позиции опорного полузащитника, то тут нужно и обороняться, и атаковать.



Как строится работа при новом тренере? Все через мяч. Меньше зала, больше работы с мячом, больше квадратов, больше футбола. Ребятам нравится. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Зобнин клубной пресс-службе.

Роман Зобнин: «В атаке стало много свободы. Ребятам нравится!» ???



Перед #СпартакРубин вице-капитан «Спартака» рассказал про изменения игры при Руе Витории и поделился ожиданиями от старта сезона ? pic.twitter.com/z2ng26KiXz — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 23, 2021

В первом туре чемпионата России сезона-2021/22 «Спартак» сыграет с «Рубином». Начало — в 20.00 (мск). Витория возглавил московский клуб 24 мая 2021 года, подписав контракт на 2 года.