Зобнин рассказал о тренировках под руководством Руя Витории
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о тренировках под руководством главного тренера Руя Витории.
«Мои обязанности при Витории никак не поменялись. Понятно, что при прошлом тренере я играл и справа в защите. А что касается позиции опорного полузащитника, то тут нужно и обороняться, и атаковать.
Как строится работа при новом тренере? Все через мяч. Меньше зала, больше работы с мячом, больше квадратов, больше футбола. Ребятам нравится. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Зобнин клубной пресс-службе.
В первом туре чемпионата России сезона-2021/22 «Спартак» сыграет с «Рубином». Начало — в 20.00 (мск). Витория возглавил московский клуб 24 мая 2021 года, подписав контракт на 2 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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